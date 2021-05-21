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В России с 1 июня меняется порядок назначения пенсий и пособий

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В ПФР отметили, что с наступлением лета в стране изменятся правила оформления документов для получения выплат.

Что ждет граждан, которые получают пенсии и пособия, рассказали ведущие юристы "Европейской юридической службы" Оксана Красовская и "Объединенного юридического центра "Парфенон" Павел Уткин.

Так, с 1 июня прекращает действие упрощенный порядок начисления целого ряда выплат. Это также касается продления и перерасчета ранее назначенных мер поддержки. Россияне больше не смогут делать это дистанционно, теперь им нужно будет явиться в территориальный орган ПФР, уточнила Красовская.

По данным Life.ru, новые правила начнут действовать для северян. Чтобы иметь право на повышенную пенсию, они должны будут сами предоставить документ, который подтверждает их фактическое место жительства. Отметим, что размер выплат зависит от региона страны.

Кроме того, с 1 июня некоторые граждане смогут сделать перерасчет страховой части пенсии, если они закончили работать в феврале. Уткин рассказал, что даже если человек решит вновь трудоустроиться, то выплаты не будут сокращать. Это "плавающая прибавка" – ее можно оформить с первого числа любого месяца.

Источник — dni.ru
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