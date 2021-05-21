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«Уникальна»: Денис Клявер признался в измене жене с Евой Польной

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Музыкант трогательно поздравил Еву Польну с 46-летием. Он очень эмоционально обратился к бывшей возлюбленной.

Музыкант посвятил экс-избраннице публикацию в своем инстаграм-аккаунте. Певец назвал коллегу истинным художником, тонко видящим мир. Он отметил, что Ева Польна уникальна в своем творчестве.

Денис Клявер пожелал исполнительнице здоровья, удачи, вдохновения и благополучия. "Люблю. Ценю", – написал артист. К теплым словам присоединились поклонники и коллеги Евы Польны.

Отметим, что знаменитости тщательно скрывали свой роман и общего ребенка – дочь Эвелин. Девочка родилась 16 лет назад. Ева Польна долго не разглашала имя отца наследницы. В 2007 году у артистки появилась на свет дочь Амалия от бизнесмена Сергея Пильгуна.

Ранее Денис Клявер признавался, что они с певицей расстались, потому что он ее разлюбил. Также он отмечал, что они слишком разные. Теперь музыкант прямо говорит о том, что завел роман с Евой Польной, будучи женатым.

Как писали "Дни.ру", Ева Польна признавалась, из-за чего в свое время ушла от отцов своих детей. По словам звезды, она не может жить долгие годы с одним мужчиной.

Источник — dni.ru
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