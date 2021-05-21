Пугачева поставила на место телезвезду Барановскую

21.05.2021 | 16:24

Алла Пугачева возглавила рейтинг топ-5 самых влиятельных творческих личностей.

Исследовательский холдинг Ромир изучил мнения россиян по поводу доверия у публичным персонам. В Сети опубликован аффинитивный рейтинг топ-5 инфлюенсеров, которые оказывают наибольшее воздействие на население. Речь идет о российском сегменте интернета.

Как выяснилось после проведенного исследования, больше всего женщины доверяют певице Алле Пугачевой, а мужчины Владимиру Соловьеву. Примечательно, что на втором месте после Аллы Пугачевой идет актер Сергей Безруков. Телеведущая Юлия Барановская оказалась на последнем месте звездного рейтинга. Хотя некоторые поклонники телеведущей не раз заявляли, что Барановская для них номер один.

Список составлен из тех творческих публичных личностей, которые не являются политиками, сообщает исследовательский холдинг "Ромир". Рейтинг опубликован на портале Romir Influence Ranking. Отметим, что холдинг составляет подобные списки для демонстрации эффективности рекламы разных товаров. Список показывает, кому чаще всего доверяют россияне при выборе тех или иных товаров и услуг.

При составлении рейтинга учитывалось мнение представителей различных социально-демографических групп. Стоит отметить, что шоумен Максим Галкин попал в список инфлюенсеров среди женской половины населения.

Отметим, что рейтинг инфлюенсеров Ромир составляются с декабря 2019 года. Ранее топ-5 инфлюенсеров среди населения возглавлял российский шоумен и ведущий Андрей Малахов.