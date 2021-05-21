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«Психически больная»: Лолита вышла из себя после интервью Собчак

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В конце марта Ксения Собчак взяла интервью у скопинского маньяка. Событие вызвало серьезный резонанс в обществе.

Многие тогда обвинили журналистку в пропаганде сомнительных ценностей, а также в попытке нажиться на горе жертв и их близких. Другие же восхищались смелостью и решительностью звезды, так как во время интервью она вела себя крайне достойно. Единого мнения так и не сложилось, но обсуждение интервью продолжается до сих пор.

Лолита Милявская рассказала, что ничего не имеет против работы Ксении Собчак. Однако досмотреть видео она так и не смогла. Все дело в том, что в какой-то момент ее начало тошнить от человека, которого она видела перед собой. Певица сообщила, что ей просто хотелось накинуться на него, а точкой кипения стал момент, когда маньяк говорит охранникам, чтобы те оберегали его получше. Артистку возмутил тот факт, что тысячи простых людей умоляют им помочь, но никто не обращает на них внимания, а преступнику предоставляют охрану.

Звезда посмотрела около 20 минут. Она выступает против смертной казни, но считает, что для маньяков наказание должно быть крайне строгим. "Психически больная мразота!" – вышла из себя певица. По ее мнению, Виктор Мохов совершенно не выглядит как нормальный человек. В его выражении лица слишком много "самодовольства".

Напомним, недавно скопинский маньяк вышел на свободу. Он пробыл в заключении 17 лет. Четыре года насильник держал в своем бункере двух несовершеннолетних девушек.

Источник — dni.ru
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