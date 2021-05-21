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Познер рассказал о группе лиц, которые спаивали Ельцина

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Владимир Познер опубликовал воспоминания о первом президенте России Борисе Ельцине.

Журналист и телеведущий рассказал на своем сайте, как однажды брал интервью у Бориса Ельцина. Внешность первого российского президента удивила Познера.

Интервью было назначено в Москве на Новом Арбате. Борис Ельцин вышел навстречу к Владимиру Познеру и поразил его. Такое великолепное впечатление он произвел на журналиста.

"Он выглядел потрясающе. Серебристые волосы, розовые щеки, такие пронзительные голубые глаза, костюм как будто вшит прямо. Такой русский красавец", — написал Владимир Познер.

Говоря о ходе интервью, Познер отметил манеру речи первого президента России. Он говорил четко, по существу. Потом произошел неприятный казус. Интервью было украдено, материал показали по другим телеканалам. Тогда Борис Ельцин лично предложил Владимиру Познеру помощь, пишет MK.RU.

Телеведущий добавил, что Ельцина специально спаивали. В этом были заинтересована определенная группа лиц. При этом никакого секрета в этом не было. Вся страна была в курсе, пишет Ura.ru.

Источник — dni.ru
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Гость||

Почему Путина никто специально не спаивает? У него нет заинтересованной группы лиц?

Гость||

Гость писал(a):

Почему Путина никто специально не спаивает? У него нет заинтересованной группы лиц?

Заинтересованная "группа лиц" заинтересована что бы "он" как можно дольше продержался и когда станет нецельсеобразен его заменят на "приемника".

Гость||

У него тройное гражданство? И вообще, что здесь делает гражданин США???

Присяга гражданина США. Читать ВНИМАТЕЛЬНО!

Обязательный элемент принятия гражданства США. Присягающий вслед за секретарем суда повторяет текст присяги: «Настоящим я клятвенно заверяю, что я абсолютно и полностью отрекаюсь от верности и преданности любому иностранному монарху, властителю, государству или суверенной власти, подданным или гражданином которого я являлся до этого дня; что я буду поддерживать и защищать Конституцию и законы Соединённых Штатов Америки от всех врагов, внешних и внутренних; что я буду верой и правдой служить Соединённым Штатам; что я возьму в руки оружие и буду сражаться на стороне Соединённых Штатов, когда я буду обязан сделать это по закону; что я буду нести нестроевую службу в вооружённых силах США, когда я буду обязан делать это по закону; что я буду выполнять гражданскую работу, когда я буду обязан делать это по закону; и что я произношу эту присягу открыто, без задних мыслей или намерения уклониться от её исполнения. Да поможет мне Бог».

Отказ под присягой от прежнего гражданства был введен Конгрессом США в 1802.

И чего следует, что господа правозащитники с так называемым двойным гражданством отдали себя США полностью и навсегда!

Гость||

Гость писал(a):

Почему Путина никто специально не спаивает? У него нет заинтересованной группы лиц?
Путина давно уже нет.

Имя: Гость
Комментарий:

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