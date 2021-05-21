Познер рассказал о группе лиц, которые спаивали Ельцина

21.05.2021 | 08:22

Владимир Познер опубликовал воспоминания о первом президенте России Борисе Ельцине.

Журналист и телеведущий рассказал на своем сайте, как однажды брал интервью у Бориса Ельцина. Внешность первого российского президента удивила Познера.

Интервью было назначено в Москве на Новом Арбате. Борис Ельцин вышел навстречу к Владимиру Познеру и поразил его. Такое великолепное впечатление он произвел на журналиста.

"Он выглядел потрясающе. Серебристые волосы, розовые щеки, такие пронзительные голубые глаза, костюм как будто вшит прямо. Такой русский красавец", — написал Владимир Познер.

Говоря о ходе интервью, Познер отметил манеру речи первого президента России. Он говорил четко, по существу. Потом произошел неприятный казус. Интервью было украдено, материал показали по другим телеканалам. Тогда Борис Ельцин лично предложил Владимиру Познеру помощь, пишет MK.RU.

Телеведущий добавил, что Ельцина специально спаивали. В этом были заинтересована определенная группа лиц. При этом никакого секрета в этом не было. Вся страна была в курсе, пишет Ura.ru.