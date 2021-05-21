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Попавшая на «Евровидение» Manizha имеет известного любовника

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Манижа всегда избегала рассказа о деталях своей личной жизни. Однако, кажется, в Сети все разобрались и без намеков.

Перед поездкой на "Евровидение" Манижа дала интервью в популярной программе "Алена, блин!", Тогда она призналась, что романтические отношения считает чем-то сокровенным и не хочет рассказывать о них всем.

Ранее о таинственном возлюбленном пользователи слышали множество теплых слов. Артистка рассказывала, что избранник напрямую связан с искусством, но они развиваются в разных направлениях. Так она упоминала, что долгое время они были близкими друзьями, но потом все закрутилось. Певица отмечала, что невероятно ценит тонкое чувство юмора своего мужчины.

С первых дней в Роттердаме за жизнью Манижи начали наблюдать сотни тысяч людей. Именно там самые внимательные заметили, что рядом с дивой постоянно находится один и тот же мужчина. После удачного выступления они вместе отправились в отель отмечать прохождение звезды в финал "Евровидения".

В невысоком красавце быстро распознали известного деятеля кино Ладо Кватания. Сегодня он является успешным режиссером и сценаристом, который создает клипы для многих знаменитостей. Не так давно он взялся за полнометражный фильм. Известно, что пара знакома достаточно давно. Именно Ладо придумал креативную идею для номера дивы на конкурсе, а ранее срежиссировал и ее популярный клип "Мама".

Источник — dni.ru
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