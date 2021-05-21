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Обвинившая Меладзе в домогательствах Лорак попала под проверку

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Внезапные обвинения певицы мгновенно стали главной темой для обсуждения и осуждения. Однако на этом дело не закончилось.

Недавно Ани Лорак заявила о домогательствах со стороны Константина Меладзе. Артистка рассказала, что в начале 2000-х продюсер якобы предлагал ей и еще нескольким артисткам добиться успеха и построить карьеру через постель. По словам дивы, она была крайне возмущена и отказалась.

Неожиданное признание тут же разлетелось по Сети. Некоторые пользователи активно поддерживали артистку и поблагодарили за искренность, другие же не верили своим глазам и осуждали. Позднее один за другим начали возникать странные слухи. Писали, что звезда, на самом деле, крайне плохо поет, а никакого большого состояния у нее нет. После нескольких подобных историй многие заподозрили, что они могут иметь заказное происхождение. Якобы именитая семья крайне огорчилась и решила отомстить.

На днях вдруг случилась удивительная вещь. Ани Лорак прервала молчание и отказалась от всех обвинений в адрес Константина Меладзе. Она подчеркнула, что ее слова наглым образом перевернули, и ничего подобного не происходило. Певица отметила, что она выступает против любых оскорблений продюсера, которого уважает и любит.

Что произошло – не знает никто. Однако теперь стало известно о новом ударе для певицы. Налоговая служба начала ликвидацию ее бизнеса "Ани Лорак Продакшн". Компания приносила диве круглые суммы достаточно длительное время, но теперь специалисты вдруг обнаружили роковую ошибку. Официальным объяснением является недостоверность адреса компании: юридический отличается от фактического, что названо серьезным нарушением.

Источник — dni.ru
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Гость||

До Мельниковой тоже домогался Меладзе? Или это Лорак на фото? :)

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