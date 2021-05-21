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«Люди крестились»: из-за настоящего имени Сати Казановой мать рыдала три дня

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Сати Казанова выросла в большой семье. У родителей было четверо детей. Мало кто знает, что при рождении будущей звезде дали совсем не такое имя, которое у нее сейчас.

Когда Сати переехала в Москву, она поняла, что ей придется сменить имя из-за негативного восприятия. На самом же деле девушку звали Сатаней, а вот у остальных ее сестер вполне обычные имена.

Необычное имя посоветовала ей дать тетя. Молодой отец Казановой даже не посоветовался с матерью и отправился оформлять документы. В селе Верхний Куркужин в этом не было ничего удивительного.

Имя Сатаней из адыгского нартского эпоса. Означает оно Мать Народа. Людям с этим именем присущи волевые качества, героиня была мудрой советчицей.

Несмотря на красивое значение имени Сатаней мать Казановой расстроилась, что отец выбрал дочери именно его. Ведь на слух оно воспринималось неоднозначно, и без предыстории понять его было совершенно невозможно.

Из-за этого мать Сатаней проплакала три дня, ведь она боялась за страшную судьбу дочери, которая могла у нее сложиться из-за непонимания в обществе. В Москве так и произошло. Многие связывали ее имя с нечитым духом и избегали ее. Построить карьеру в шоу-бизнесе с таким именем было невозможно.

"Люди крестились", – рассказала артистка. В итоге Казанова сменила имя на короткое Сати.

Источник — dni.ru
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