В семье Ольги Кабо произошло горе

20.05.2021 | 12:46

Популярная актриса Ольга Кабо потеряла близкого человека. Скончался папа звезды кино и сериалов.

Отец актрисы, Игорь Яковлевич Кабо умер в среду, 19 мая. Родственнику Ольги Кабо было 76 лет. Родитель звезды ушел из жизни в собственных московских апартаментах на улице Винокурова. Для артистки это огромное горе.

23 февраля Игорь Кабо отмечал день рождения. В личном блоге артистка показывала снимки, на которых запечатлена с папой. Тогда поклонники отметили, что актриса унаследовала, красоту, статность и утонченность именно от папы. Игорь Яковлевич Кабо был инженером. Пережить сложный развод с бизнесменом Николаем Разгуляевым Ольге Кабо помог именно папа.

Напомним, Кабо и Разгуляев развелись осенью 2020 года. Расставание пары сопровождалось материальными проблемами. Николай был признан банкротом, к тому моменту кредиторы требовали с него 360 миллионов рублей.

Экс-супруги совместно нажитое имущество делили в суде. Кабо пыталась спасти свою столичную квартиру, которая могла уйти с молотка в счет погашения долгов Разгуляева. Адвокату звезды кино и сериалов удалось отстоять спорную жилплощадь. Недвижимость оставили за Кабо.