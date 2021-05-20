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«В почитаемом возрасте»: 57-летний Александр Домогаров заявил о свадьбе

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Звезда сериала "Бандитский Петербург" женится. 57-летний Александр Домогаров настроен серьезно.

Актер и его избранница готовятся к свадьбе. По словам Александра Домогарова, дату и детали бракосочетания он сообщит только самым близким. Звезда кино и сериалов не хочет, чтобы важный для него день что-либо омрачило. Актер отметил, что является умным человеком "в почитаемом возрасте", поэтому о многом умолчит.

Под венец зазнобу Домогаров поведет уже в этом, 2021 году. С избранницей Александр Юрьевич знаком давно. Для звезды "Бандитского Петербурга" это будет четвертый брак.

Напомним, впервые Александр Домогаров женился на подруге детства Наталье Сагоян. В этих отношениях у актера появился первенец – Дмитрий. Когда мальчику был только год, Александр ушел из семьи. В 2008 году наследника актера сбила машина. 23-летний Дмитрий скончался от полученных травм.

Второй раз звезда сериала "Бандитский Петербург" пошла в ЗАГС с Ириной Гуненковой, которая работала костюмером. Этот брак Домогарова продлился десять лет и подарил актеру сына Александра.

Третьей женой знаменитости была коллега по цеху Наталья Громушкина. Вместе артисты были четыре года. Затем актер состоял в незарегистрированном браке с Мариной Александровой. Также у артиста был роман с Ларисой Черниковой, с которой познакомился в самолете.

Источник — dni.ru
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