Полезное

С 1 июня россиян ждет ряд серьезных изменений: что будет с гречкой и сахаром

Печать

Каждое начало нового месяца несет за собой вступление в силу ряда ранее принятых законов.

Летом 2021 года жизнь части россиян обязательно изменится, ведь с 1 июня заработает сразу несколько важных законодательных актов.

Во-первых, прекратится заморозка цен на сахарный песок. В настоящий момент оптовая цена ограничена 36 рублями, а розничная — 46 рублями соответственно. С 1 июня правительство России не стало продлевать госрегулирование цен.

С началом лета изменится жизнь пенсионеров и получателей ряда льгот. Ведь с 1 июня перестает действовать упрощенный порядок назначения отдельных видов пенсий и пособий, а также продления и пересчета ранее назначенных мер поддержки. В мае некоторые из них еще можно оформить дистанционно, но с начала лета Пенсионный фонд возвращает прежний порядок работы с документами.

С 1 июня из страны нельзя будет вывозить гречку. Запрет будет действовать в течение всего лета. Нововведение связано с низким урожаем культуры, сообщает URA.RU.

С июня вступают в силу поправки в закон «О связи». Теперь SIM-карты нельзя будет продавать вне специализированных салонов, а с покупателем должны будут заключить договор об оказании услуг связи.

Источник — ura.news
0
0
0
0
 
Гость||

Терпеть не могу гречку. Закормили в садике гречкой с молоком.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте