С 1 июня россиян ждет ряд серьезных изменений: что будет с гречкой и сахаром

20.05.2021 | 08:01

Каждое начало нового месяца несет за собой вступление в силу ряда ранее принятых законов.

Летом 2021 года жизнь части россиян обязательно изменится, ведь с 1 июня заработает сразу несколько важных законодательных актов.

Во-первых, прекратится заморозка цен на сахарный песок. В настоящий момент оптовая цена ограничена 36 рублями, а розничная — 46 рублями соответственно. С 1 июня правительство России не стало продлевать госрегулирование цен.

С началом лета изменится жизнь пенсионеров и получателей ряда льгот. Ведь с 1 июня перестает действовать упрощенный порядок назначения отдельных видов пенсий и пособий, а также продления и пересчета ранее назначенных мер поддержки. В мае некоторые из них еще можно оформить дистанционно, но с начала лета Пенсионный фонд возвращает прежний порядок работы с документами.

С 1 июня из страны нельзя будет вывозить гречку. Запрет будет действовать в течение всего лета. Нововведение связано с низким урожаем культуры, сообщает URA.RU.

С июня вступают в силу поправки в закон «О связи». Теперь SIM-карты нельзя будет продавать вне специализированных салонов, а с покупателем должны будут заключить договор об оказании услуг связи.