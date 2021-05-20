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Путин велел расширить льготу для детей

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Президент России поручил в очередной раз расширить меры социальной поддержке для семей с детьми.

На этот раз Путин обратил внимание на программу туристического кэшбека на отдых детей, о которой было заявлено около месяца назад.

По мнению главы государства, ее необходимо расширить, возвращая часть средств тем, кто купил путевки до запуска программы. С подобным поручением Путин уже обратился к правительству.

«Многие семьи выбирают или уже определились, куда поедут отдыхать, в какой летний лагерь отправят своих детей, и, конечно, один из ключевых вопросов здесь — это стоимость отдыха. Людям надо понимать, какую поддержку здесь окажет государство», — приводит телеканал 360 слова президента.

Программа «детского» кэшбека должна быть запущена 25 мая по аналогии с ранее стартовавшей для взрослых - пользователей карт «Мир», которые выбирают путешествие по России.

«Детская» дает возможность родителям возвратить половину стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. Услугой можно воспользоваться до 15 сентября.

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