Проблемы с характером: Орбакайте рассказала, как ей удалось сохранить брак

20.05.2021 | 06:03

Кристина Орбакайте поделилась секретами счастливого супружества.

Дочь Аллы Пугачевой вот уже 17 лет состоит в браке с Михаилом Земцовым и может поделиться некоторым опытом в сфере отношений. Кристина Орбакайте знает, что в начале любого романа присутствует эйфория, но потом она проходит и на его место должно прийти что-то более важное.

Когда конфетно-букетный период заканчиваются, люди начинают обращать внимание на характер друг друга и тут начинаются проблемы. Чтобы их избежать, необходимо "всепрощение и всепонимание". Артистка подчеркнула, что залог счастливого брака – это терпение, к тому же, никогда нельзя давить на партнера.

Говоря о своем супруге, Кристина отметила, что после конфликта ему нужно отсидеться и отмолчаться вместо того, чтобы бурно выяснять отношения. Сама же певица обладает гораздо более взрывным характером, она более эмоциональна.

В интервью изданию WDay.ru Орбакайте вспомнила, что еще в детстве ее называли "спичкой", так как она быстро загоралась и быстро гасла. Однако с мужем женщина научилась сдерживать себя, узнала, как сглаживать углы, стала более терпимой и понимающей. Очевидно, это и есть главный секрет счастливого супружества от Кристины Орбакайте.

Совсем скорое певица отпразднует юбилей – 25 мая ей исполнится 50 лет. По этому случаю Алла Пугачева приготовила Кристине Орбакайте особенный подарок.