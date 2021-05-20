Полезное

По примеру Пугачевой и Галкина: 53-летняя Воробей планирует детей и тайно вышла замуж

Печать

О новом романе Елена Воробей рассказала в конце прошлого года. Артистка без ума от своего избранника.

По словам знаменитости, они с возлюбленным не так часто видятся, как хотелось бы. Всему виной его частые командировки. Ранее артистка рассказывала, что ее мужчина работает в государственной сфере. Позднее журналистам удалось выяснить, что избранника звезды зовут Сергей Евтухович, он белорусский чиновник.

Пара счастлива вместе уже больше года. По словам Елены Воробей, они с возлюбленным прошили многие испытания. В шутку звезда заявила, что как-то раз вынудила партнера пройти с ней 25 километров – так они до ЗАГСа и добрались. Артистка продемонстрировала кольцо внушительных размеров на безымянном пальце.

Юмористка не подтвердила и не опровергла информацию о тайной свадьбе. "Больше не буду ничего говорить! Язык мой – враг мой!" – отшутилась Елена Воробей. Стоит отметить, что зимой бракосочетание влюбленных сорвалось из-за того, что жених заболел ковидом.

Как оказалось, несмотря на возраст – летом артистке исполнится 54 года, – она задумывается и о детях. "Мы работаем в этом направлении", – призналась Елена Воробей. По ее словам, у нее перед глазами пример Максима Галкина и Аллы Пугачевой, у которых подрастают замечательные ребята. Как отметила звезда, у любви нет возраста.

Напомним, у Елены Воробей уже есть взрослая дочь. В этом году Софии исполнилось 18 лет. Насколько известно, у избранника артистки тоже есть наследники от предыдущих отношений.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте