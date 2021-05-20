По примеру Пугачевой и Галкина: 53-летняя Воробей планирует детей и тайно вышла замуж

20.05.2021 | 17:05

О новом романе Елена Воробей рассказала в конце прошлого года. Артистка без ума от своего избранника.

По словам знаменитости, они с возлюбленным не так часто видятся, как хотелось бы. Всему виной его частые командировки. Ранее артистка рассказывала, что ее мужчина работает в государственной сфере. Позднее журналистам удалось выяснить, что избранника звезды зовут Сергей Евтухович, он белорусский чиновник.

Пара счастлива вместе уже больше года. По словам Елены Воробей, они с возлюбленным прошили многие испытания. В шутку звезда заявила, что как-то раз вынудила партнера пройти с ней 25 километров – так они до ЗАГСа и добрались. Артистка продемонстрировала кольцо внушительных размеров на безымянном пальце.

Юмористка не подтвердила и не опровергла информацию о тайной свадьбе. "Больше не буду ничего говорить! Язык мой – враг мой!" – отшутилась Елена Воробей. Стоит отметить, что зимой бракосочетание влюбленных сорвалось из-за того, что жених заболел ковидом.

Как оказалось, несмотря на возраст – летом артистке исполнится 54 года, – она задумывается и о детях. "Мы работаем в этом направлении", – призналась Елена Воробей. По ее словам, у нее перед глазами пример Максима Галкина и Аллы Пугачевой, у которых подрастают замечательные ребята. Как отметила звезда, у любви нет возраста.

Напомним, у Елены Воробей уже есть взрослая дочь. В этом году Софии исполнилось 18 лет. Насколько известно, у избранника артистки тоже есть наследники от предыдущих отношений.