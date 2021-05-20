Полезное

Нюша отвлекла людей от проблем с экологией своим телом

Печать

Певица Нюша порассуждала об экологии. Но на ее слова мало кто обратил внимание...

В своем "Инстаграм" Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, представила список фильмов о развитии экокультуры и охране окружающей среды.

Она подкрепила публикацию свежим фото, на котором предстала в бассейне в ярком купальнике и с манящим взглядом. На одном из снимков Нюша глубоко выгнулась назад и запрокинула голову, показав соблазнительный изгиб спины. Судя по фото, хорошо заметно, что звезда находится в отличной форме.

"Сегодня для #экосреда моя личная подборка интересных художественных фильмов, в которых режиссеры предполагают, как могут развиваться "экологические" события на ближайшие 10-20 лет... Фильмы, которые заставляют задуматься", – написала заботливая Нюша.

Подписчики принялись наперебой делать комплименты певице, а о защите окружающей среды все позабыли. Ведь перед ними предстала роковая красотка. Фанаты были в экстазе. "Красавица!"; "Ню, фотки пожар"; "Ох, это ты, детка", – писали в исступлении фолловеры.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте