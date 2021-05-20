Нюша отвлекла людей от проблем с экологией своим телом

20.05.2021 | 07:07

Певица Нюша порассуждала об экологии. Но на ее слова мало кто обратил внимание...

В своем "Инстаграм" Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, представила список фильмов о развитии экокультуры и охране окружающей среды.

Она подкрепила публикацию свежим фото, на котором предстала в бассейне в ярком купальнике и с манящим взглядом. На одном из снимков Нюша глубоко выгнулась назад и запрокинула голову, показав соблазнительный изгиб спины. Судя по фото, хорошо заметно, что звезда находится в отличной форме.

"Сегодня для #экосреда моя личная подборка интересных художественных фильмов, в которых режиссеры предполагают, как могут развиваться "экологические" события на ближайшие 10-20 лет... Фильмы, которые заставляют задуматься", – написала заботливая Нюша.

Подписчики принялись наперебой делать комплименты певице, а о защите окружающей среды все позабыли. Ведь перед ними предстала роковая красотка. Фанаты были в экстазе. "Красавица!"; "Ню, фотки пожар"; "Ох, это ты, детка", – писали в исступлении фолловеры.