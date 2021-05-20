Не принимающая участие в жизни театра Доронина получает 500 тысяч в месяц

20.05.2021 | 13:15

Татьяна Доронина последние несколько лет занимает должность президента МХАТ им. Горького.

Накануне стало известно, сколько получают руководители крупный российских театров. Информация о зарплатах появилась на сайте Министерства культуры.

Доходы колеблются от 1,3 миллиона до полумиллиона рублей. Впрочем, особое внимание журналисты обратили на зарплату президента МХАТ им. Горького Татьяны Дорониной, которая получает порядка 500 тысяч в месяц.

Как известно, недавно театр оказался в центре внимания, так как там произошли изменения в уставе. Минкульт принял решение, согласно которому в будущем назначать худрука смогут только после согласия директора и президента.

Нынешний художественный руководитель Эдуард Бояков отметил, что эти изменения не были неожиданностью, он лично общался по этим вопросам с министерством. Также режиссер рассказал, что последние два года Татьяна Доронина не принимает участия в жизни театра. По словам худрука, они стараются держать ее в курсе происходящего – "отправляют записки".

Бояков добавил, что актриса не видела ни одной премьеры за последнее время. Именно поэтому у многих вызвал удивление тот факт, что, несмотря на полное отсутствие в театре, Татьяна Доронина продолжает получать почти полмиллиона рублей в месяц от государства.