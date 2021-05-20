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Лазарев попросил Кудрявцеву снять с него заклятие отсутствия женщин

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Накануне Лере Кудрявцевой исполнилось 50 лет. Она стала гостьей программы "Вечерний Ургант".

Специально для звезды Иван Ургант решил организовать игру. Они сидели при свечах и по очереди задавали друг другу вопросы. Ведущий решил поинтересоваться, по какой причине коллега буквально сломала жизнь Сергею Лазареву. "После расставания не было громких романов!" – вспомнил он и призвал Леру Кудрявцеву прочитать заклинание, чтобы срочно снять проклятие.

Дива ответила, что в мире встречаются такие женщины, которых непросто заменить. Позднее она рассказала ведущему, что перед съемкой ей как раз звонил исполнитель и поздравлял с юбилеем.

Сергей Лазарев посмотрел программу и быстро отреагировал на ситуацию. Он опубликовал отрывок интервью в своем личном блоге в "Инстаграме" и обратился к бывшей возлюбленной. "Сними уже проклятие!" – посмеялся он. Ответ Леры Кудрявцевой последовал моментально. Ведущая написала, что этого никогда не произойдет.

Напомним, звезды отечественного шоу-бизнеса состояли в отношениях около четырех лет. Несмотря на все слухи, пара так и не решилась на следующий шаг. Однако бывших возлюбленных сейчас связывают близкие дружеские отношения. В каждом интервью они тепло отзываются друг о друге.

Источник — dni.ru
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