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Внешность повзрослевшей внучки Кобзона привела россиян в восторг

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Наследнице Иосифа Кобзона Арнелле-Мари 16 лет. Девушка изумила россиян своей внешностью.

Внучка покойного Народного артиста недавно вернулась в Россию из Испании, где жила последние годы. О ее личной жизни известно совсем немногое. Она не ведет публичный образ жизни и не появляется на светских тусовках.

Арнелла-Мари имеет страничку в "Инстаграм", но фото публикует там не часто. В микроблоге девушки фолловеры восхищаются необычной красотой родственницы Иосифа Кобзона. Снимки младшей дочери Натальи Раппопорт-Кобзон неизменно собирают массу лестных отзывов.

"Шикарная", "Ангел", "Красотка", "Нереальная", – осыпают комплиментами девушку пользователи соцсети. Фолловеры считают, что яркая внешность может помочь внучке Иосифа Кобзона сделать карьеру модели.

Отметим, что у исполнителя, скончавшегося в 2018 году после долгой борьбы с онкологией, семь внуков. Певец не раз говорил о том, что обожает своих внуков, но не желает, чтобы они добивались успеха благодаря его славе. Артисту было 80 лет, когда поклонникам пришлось с ним проститься. Звезду похоронили на Востряковском кладбище рядом с матерью.

Источник — dni.ru
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Гость||

На дедушкин общак комплекс апгрейда проведён достойно

Гость||

Очередной потомок патриота- депутата

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