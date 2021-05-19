В Кремле уже принято решение по обязательной вакцинации от COVID-19

19.05.2021 | 22:54

О том, что вакцинация от COVID-19 в России может стать обязательной заявлял заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, все прививки в России носят добровольный характер, однако в исключительных случаях они могут стать обязательными.

«Иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер. Вот здесь соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности», — заявил Медведев.

Заявление бывшего президента РФ разозлило пользователей социальных сетей. Они припомнили слухи о чипировании и предложили политику поставить прививку публично.

Чуть позже на информацию отреагировали и в Кремле. Вопрос о проведении обязательной вакцинации на фоне пандемии коронавирусной инфекции не поднимался. Об этом в беседе с РИА Новости заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.