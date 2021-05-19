«Счастье любит тишину»: Рудковской досталось за ребенка

19.05.2021 | 07:50

Яна Рудковская подверглась критике со стороны своих подписчиков после публикации фото с младшим сыном.

Музыкальный продюсер опубликовала в своем инстаграм-аккаунте очередное гламурное фото с сыном. На снимке женщина придерживает малыша, который стоит рядом с огромными шахматами. Яна Рудковская, очевидно, хотела просто похвастаться красивым кадром, но неожиданно получила щедрую порцию критики.

Фолловеры знаменитости написали: "Вы ребёнка у Сурогатной матери купили для фото?" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Ну все классно но счастье любит тишину а не все на показ .....", "Рудковская, фейс твой с годами поднадоест, постареет и никакие средства не вернут уже настоящую красоту и молодость, ляжки покроются целлюлитом, станут дряхлыми...одежда и шмотки станут немодными ...Хатой ты не превзойдешь соседей да и надоест тебе порядком выкоблучиваться всеми этими мнимыми ценностями.."

Впрочем, другие подписчики похвалили продюсера за свежий внешний вид и любовь к своим детям. Кто-то даже поинтересовался, когда же Рудковская отправится за дочкой.

Напомним, что 46-летняя Яна является матерью четырех сыновей. Двое из них – сыновья от первого брака с Виктором Батуриным, причем один из них для женщины приемный. В браке с Евгением Плющенко инстадива родила сына Александра, известного публике как Гном Гномыч. А осенью прошлого года пара объявила о том, что в их семье появился еще один малыш – Арсения для звездных супругов родила суррогатная мать.

Недавно Яна Рудковская намекнула, что не прочь стать мамой еще раз – теперь они с мужем хотят девочку.