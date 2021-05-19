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Пугачева раскритиковала известного хореографа за обиженную Орбакайте

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Сегодня имя Аллы Духовой известно практически всем. Легендарная хореограф за долгие годы практики успела поработать со многими звездами.

К основательнице "Тодес" в разное время обращались самые разные знаменитости. Так, она сотрудничала и с Филиппом Киркоровым, и с Валерием Леонтьевым, и даже с Аллой Пугачевой. С самого детства она знакома с Кристиной Орбакайте. Юная артистка начинала танцевать именно в ее коллективе.

Однако, несмотря на этот факт, отношения с Аллой Борисовной у хореографа не всегда были гладкими. Артистка всегда умела подойти ко всему с критикой, а потому нередко ставила под сомнение методы работы даже самых лучших профессионалов. Алла Духова не стала исключением.

Однажды рассерженная Примадонна пришла к Алле Владимировне с вопросом. Она попросила ее объяснить, по какой причине ее наследницу "задвигают". Однако хореограф славится своей строгостью и справедливостью.

Кристина Орбакайте же часто и тепло вспоминает Аллу Духову. Она благодарна ей за переданный опыт и навыки. Знаменитости сумели сохранить хорошие отношения, а когда-то и вовсе нередко проводили время вместе в неформальной обстановке. В какой-то период жизни они любили веселиться и пережили множество забавных ситуаций.

Источник — dni.ru
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