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Один шанс из ста тысяч: Тодоренко озвучили страшный диагноз

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Регина Тодоренко узнала о своих генетических особенностях и они не порадовали телеведущую.

Супруга Влада Топалова стала героиней "ДНК-шоу" на телеканале "Пятница". Перед программой все гости сдают генетический анализ, результат которого затем озвучивает в эфире ведущая Лолита Милявская. Генетические особенности Регины Тодоренко стали настоящим открытием как для зрителей, так и для самой звезды.

В ходе шоу выяснилось, что знаменитость является обладательницей гена, который встречается у одного из ста тысяч человек.

Этот ген может привести к редкому заболеванию – миотонии Томсена, которое проявляется гипертрофированностью мышечных волокон. Человек с таким диагнозом может оказаться не способным разжать кулак или закрыть открытый рот. Людям с такой предрасположенностью советуют заниматься йогой или растяжкой, спорт для них очень важен для того, чтобы в будущем не пришлось сталкиваться с очень неприятными последствиями.

При обсуждении результатов ДНК-теста ведущая "Орла и решки" призналась, что походы в спортзал сродни для нее с издевательством над собственным телом. Тренировки кажутся женщине пыткой, а после занятий у звезды даже может повыситься температура.

Вероятно, из-за проблем со спортом звезде понадобилась липосакция. Недавно 30-летняя Регина Тодоренко решилась на процедуру криолиполиза, в результате которой ей удалили лишний жир с бедер.

Источник — dni.ru
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