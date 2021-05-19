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Маша Распутина раскрыла свой смертельный диагноз

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Маша Распутина рассказала о своих диагнозах. Оказывается, медики не давали ей шансов.

В программе "Мой герой" на "ТВ Центр" звезда поведала, что в детстве тяжело болела и постоянно лежала в клиниках. Врачи считали, что Маша Распутина – не жилец, делая неутешительные прогнозы.

Певица призналась, что одним из ее страшных диагнозов был ревмокардит сердца. Мать будущей артистки очень переживала, ведь медики говорили, что девочка не доживет до совершеннолетия. В те годы Маша Распутина грезила о том, чтобы получить профессию хирурга и спасать людей.

Спустя годы она поняла, что ей нужно использовать свои замечательные и необычные вокальные способности. Маша Распутина отучилась в музучилище, стала петь в ансамбле и начала пробивать себе дорогу на большую сцену.

Исполнительница призналась, что ее кумиром в свое время был Иосиф Кобзон. Свою первую песню она записала именно у него на студии. Однако композиция никого не привлекла из-за слишком самобытного исполнения.

Но через год удача улыбнулась Маше Распутиной в лице композитора Игоря Матеты. Артистка ее перезаписала и стала лауреатом "Песни года". С того момента певица уверенно вошла в мир российского шоу-бизнеса.

Напомним, Маша Распутина 13 мая отметила 57-летие. Поклонники не перестают удивляться тому, как молодо и свежо в свои годы выглядит звезда.

Источник — dni.ru
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