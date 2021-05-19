Лолита похвалилась запоем с Пугачевой

19.05.2021 | 11:53

Лолита Милявская призналась, что является очень азартным человеком.

Певица поведала, что в свое время запоем играла в казино с Аллой Пугачевой. Однако в итоге, проанализировав свое пристрастие, она поняла, что крупных выигрышей у нее не было.

Самым большим кушем звезды были 80 тысяч евро. Лолита Милявская на эти средства построила в Болгарии баню. Бросить свое увлечение артистке удалось легко – казино просто закрылись, а ломки после этого у нее не было.

Исполнительница призналась, что азарта ей хватает и в работе. Силы воли Лолите Милявской не занимать. Так, за последнее время она сбросила 12 килограммов. Знаменитость отметила, что ей совершенно не идет полнота. Будучи пышной, певица не собиралась худеть и легко относилась к лишним килограммам.

По словам Лолиты Милявской, большую часть жизни она весила 56 килограммов. Располнев же, звезда перестала заходить в модные магазины, отдав предпочтение спортивным костюмам.

Рассказывая о своем преображении, Лолита Милявская отметила, что нет никаких волшебных таблеток и диет. Она уверена, что любые жесткие ограничения приводят к тому, что в итоге человек еще больше полнеет. Артистка развеяла слухи о том, что прибегала к липосакции и вставляла в желудок кольцо.

Ранее Лолита Милявская рассказала о домогательствах незнакомца в молодости. Девушка села к мужчине в машину, что было ошибкой. Осознав это, она вцепилась в насильника и расцарапала ему все тело.