Измены, пьянство, онкология: страна потеряла звезду «Приключений Буратино»

19.05.2021 | 17:04

В среду 19 мая стало известно, что ушла из жизни актриса Татьяна Проценко.

О смерти звезды советской сказки "Приключения Буратино" сообщил ее супруг Алексей Войтюк. На своей странице в "Фейсбук" артист оставил короткое послание: "Сегодня не стало нашей Танюши... Помолитесь о ней". По слухам, последние три года актриса боролась с онкологией.

Татьяна Проценко получила известность после выхода на экраны сказки про Буратино. В фильме начинающая артистка сыграла Мальвину. "Самая красивая девочка с голубыми волосами" в одном из интервью признавалась, что была без ума от исполнителя роли Пьеро Романа Столкарца. Детская влюбленность в итоге переросла в крепкую дружбу.

Татьяна Проценко рассказывала, что у нее была бурная молодость. Артистка часто влюблялась, однако первый брак оказался неудачным. Звезда "Приключений Буратино" пережила и пьянство супруга, и измены. Проблемы начались вскоре после рождения дочери Анны, и в итоге пара приняла решение расстаться.

Со вторым мужем Татьяна Проценко познакомилась на работе. Чтобы прокормить маленькую дочь, актриса устроилась редактором в корпоративный журнал, где Алексей Войтюк был верстальщиком. Мужчина принял дочь как родную, позже у пары родился общий сын Владимир.