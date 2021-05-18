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В России вступят в силу новые требования к курению в общественных местах

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С 1 сентября 2021 года меняются требования к оборудованию специальных мест на открытом воздухе и помещениям для курения. Они утверждены совместным приказом Минздрава и Минстроя и будут действовать на протяжении 6 лет.

С осени специальные места для курения можно будет организовать и оборудовать по решению собственника имущества на пассажирских кораблях дальнего плавания, в местах общего пользования многоквартирных домов, в залах аэропортов, где находятся пассажиры после предполетного досмотра.

Согласно новым требованиям, места на открытом воздухе должны быть оснащены пепельницами, освещением в темное время суток и обозначены специальным знаком.

Все помещения для курения должны быть оборудованы дверьми и приточно-вытяжной вентиляцией, чтобы табачный дым не проникал наружу. Места для курения снаружи необходимо маркировать знаком "Место для курения или потребления никотинсодержащей продукции", а внутри размещать информацию о вреде табака и указывать телефоны "горячих линий", где помогут бросить курить.

Кроме того, внутри помещений должны быть установлены пепельницы и установлено искусственное освещение. Правила обязывают снабдить подобные места огнетушителями, а самих курильщиков не должно быть видно снаружи.

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