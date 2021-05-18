Не подошла: возлюбленный отказал и унизил Варнаву

18.05.2021 | 16:34

Екатерина Варнава и Александр Молочников рассказали о своем знакомстве и начале романтических отношений.

Уже около года звезда Comedy Woman состоит в близких отношениях с молодым режиссером Александром Молочниковым. Влюбленные редко пускают в свою личную жизнь посторонних, но на этот раз они сделали исключение. Екатерина Варнава и ее возлюбленный стали гостями передачи "Кино в деталях" и поделились историей своего знакомства.

Актриса призналась, что при первой встрече с будущим избранником пережила настоящее унижение. Сначала у актрисы и режиссера состоялся разговор по телефону, Молочников хотел попробовать Варнаву на роль жены Бульбы в своем спектакле и предложил ей приехать. Уже тогда он показался женщине странным. Но еще больше ошарашило звезду то, что после проб она получила отказ. Молочников заявил, что юмористка для его спектакля не подходит. Униженная артистка постаралась уйти с достоинством, но позже Молочников позвонил еще раз. Он не изменил своего мнения, а лишь еще раз подтвердил, что считает свое решение верным.

Несмотря на всю нелепость ситуации, уже через два дня у пары состоялось первое свидание. С тех пор 29-летний режиссер и 36-летняя актриса часто проводят время вместе, хоть и почти не публикуют в соцсетях совместных снимков.

В качестве исключения Екатерина Варнава недавно публично поздравила своего возлюбленного с премьерой фильма и показала, как они вместе посетили кинопоказ.