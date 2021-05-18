Испытавшая боль Старшенбаум больше не нуждается в мужчинах

18.05.2021 | 14:42

Анна Старшенбаум раскрыла причины развода с Алексеем Бардуковым. Актриса прокомментировала слухи об изменах.

Звезда сериалов "СеняФедя" и "Психологини" Анна Старшенбаум восемь лет была женой коллеги по цеху Алексея Бардукова. В 2017-м Анна и Алексей развелись. Ходили слухи, что брак звезд кино развалился из-за Владимира Яглыча. Дескать, Анна влюбилась во Владимира.

В беседе с певицей Валерией Анна Старшенбаум сообщила, что мужу не изменяла, развод случился из-за остывших чувств. Бардукова Старшенбаум считает очень хорошим человеком, между тем замечательный характер, как считает артистка, не гарант вечной любви.

Актриса первая озвучила желание расстаться. В то же время, как подчеркнула Анна, Алексей тоже имел внутреннюю готовность поставить в отношениях точку. Супруги понимали, что им дарована только одна жизнь, поэтому ее надо прожить хорошо.

Звезда "Психологинь" не скрывает, что разрыв был болезненным для обоих. "Когда столько надежд друг на друга возложено — всегда больно", – рассудила Анна Старшенбаум.

Артистка серьезно относится к институту супружества, однако счастливой по-настоящему она почувствовала себя только оставшись одна. Сегодня Анна не готова к отношениям, на мужчин не смотрит. Старшенбаум отметила, что живет по сердцу, не наступает себе на горло.

У Анны и Алексея есть сын Иван. Осенью ребенку звезд исполнится десять лет. Бардуков, уверяет Старшенбаум, великолепный отец. "Господи, спасибо! Мне дали правильного человека", – поведала актриса. Иван и Алексей эмоционально очень привязаны друг к другу. Артист не обделяет сына вниманием.