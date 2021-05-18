18 мая в Госдуме будут приняты очередные поправки о поддержке семей с детьми

18.05.2021 | 06:42

Сегодня, 18 мая, в Государственной думе РФ планируют принять во втором чтении поправки, направленные на реализацию озвученных в послании Федеральному собранию предложений президента по поддержке семей с детьми и беременных женщин.

"Очень важный во втором чтении законопроект, в котором будут реализованы в виде поправок несколько положений послания президента, связанных с поддержкой семей с детьми", - сообщил по итогам заседания Совета Думы первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков.

По словам парламентария, речь идет о ежемесячном пособии женщинам, вставшим на учет в медорганизациях в ранние сроки беременности, ежемесячном пособии на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно из неполных семей с доходом ниже прожиточного минимума и оплате больничных по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет в размере 100% среднего заработка.

"Все это тезисы из послания президента, которые завтра будут приняты в виде поправок во втором чтении", - заявил Жуков.

Глава государства Владимир Путин выступил с посланием парламенту 21 апреля. Президент заявил, что с 1 июля будет введена выплата на детей в возрасте от восьми до 16 лет включительно, которые воспитываются в неполных семьях, в среднем 5 650 рублей в месяц.

Дополнительные выплаты будут распространены и на беременных женщин, находящихся в трудной материальной ситуации. Размер таких выплат в среднем составит 6 350 рублей в месяц (после шестой недели беременности).