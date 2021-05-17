Внебрачная дочь Агутина скрывается под другой фамилией

17.05.2021 | 10:47

Долгие годы Леонид Агутин не рассказывал о наследнице. Она родилась еще в 1996 году.

У певца был роман с балериной Марией Воробьевой. Они познакомились много лет назад, через два года на свет появилась Полина. Тогда мать приняла решение дать ей свою фамилию, несмотря на то, что в свидетельстве о рождении есть и имя знаменитого отца. Такие меры были приняты, чтобы ни у кого не возникало лишних вопросов.

Вопреки всем слухам, артист никогда не бросал девочку. Он всегда отправлял деньги на содержание Полины, а также всячески помогал им с матерью. Сейчас наследница живет в Лондоне вместе с мамой и ее новым мужчиной. Она учится на юриста и свободно говорит на четырех языках.

Около десяти лет назад Леонид Агутин познакомил Полину с дочкой от Анжелики Варум. Девочки понравились друг другу и с тех пор отлично ладят. Они близко общаются и обе, в какой-то степени, идут по стопам отца. Любовь к музыке у них семейная.

Сейчас Леонид Агутин не скрывает, что невероятно скучает по дочкам. Одна живет в Лондоне, другая в США, а видятся они крайне редко. Однако обе наследницы не изменяют традициям: на день рождения отца они всегда приезжают в его загородный особняк. Артист ждет внуков, но пока девочки не торопятся с этим ответственным шагом.