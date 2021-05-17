Президента попросили расширить использование маткапитала

17.05.2021 | 08:44

К главе государства обратилась вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Чиновница просит Путина расширить применение материнского капитала.

Голикова предложила разрешить оплачивать им частные образовательные услуги, оказываемые ИП, и дать возможность тратить его на строительство жилья сразу после рождения ребенка, сообщают "Известия" со ссылкой на собственные источники.

Как стало известно журналистам, Голикова хочет скорректировать правила в использовании маткапитала по двум направлениям: разрешить его использовать на самостоятельное строительство и реконструкцию жилья сразу после рождения ребенка (сейчас это можно сделать только при достижении ребенком трехлетнего возраста), и тратить его на образовательные услуги, которые оказывают имеющие лицензию ИП.

Если президент одобрит инициативу, то по поручению Голиковой разработкой изменений в законопроект займется Министерство труда и социального развития.

В понедельник, 17 мая, в Минтруде сообщили, что пока такого поручения не получали, однако, работа по расширению возможностей для получателей маткапитала ведется постоянно.