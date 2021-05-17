Появившуюся на обложке журнала Барановскую затравили за внешность

17.05.2021 | 16:23

Дива славится своими эффектными появлениями. Теперь она оказалась на обложке журнала.

В "Инстаграме" звезды появился новый снимок. Она одета в темное корсетное платье с глубоким вырезом, выгодно подчеркивающим грудь. Стилисты предпочли создать эффект влажных волос, а также сделать акцент на глазах. Золотые украшения добавили особую изюминку образу. Такой выбор пришелся по душе не всем.

Многие подписчики были поражены внешностью ведущей. Они подчеркнули, что Юлия Барановская сильно изменилась и что-то сделала с губами. Изменения не пришлись им по душе. Некоторые подчеркивали то, что звезде стоило бы обратить внимание на популярный сейчас тренд на естественность.

"Неудачное фото", "А что с губами?", "Немного естественности не помешало бы. Волосы мокрые, слишком много макияжа", "Все испортили", "Лягушкин рот", "Страшно до ужаса", "Изуродовали Юлю", "Похожа на жабу", "Не порти себя", "Что за фильм ужасов", – писали они.

Другие же посчитали подобных комментаторов завистниками. "Удивительная Юля", "Эталон", "Вы всегда так прекрасны", "Какая куколка! Обожаю вас", "Наконец, хороший образ", "Красавица", "Ты восхитительная", – ахнули подписчики.