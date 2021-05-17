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Не любовница: оставившая мужа многодетная Климова рассказала о новых отношениях

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Российская артистка объявила об отношениях с мужчинами. Екатерина Климова расставила приоритеты в личной жизни.

Летом 2019 года в семье актрисы Екатерины Климовой произошли поворотные события. Женщина развелась с третьим супругом после четырех лет брака и продолжила воспитывать в одиночку четверых детей. Сейчас знаменитость хранит информацию о наличии возлюбленного в тайне, интригуя всех, кто неравнодушен к ее судьбе. Журналисты канала "НТВ" пообщались со звездой и выяснили о том, какие мужчины ей симпатизируют.

Артистка ясно дала понять, что любовницей становиться не собирается. Ухаживания женатых кавалеров она категорично пресекает. А вот внимание свободных претендентов на руку и сердце Екатерина Климова принимает с удовольствием. Особенно ей нравится, когда мужчины открывают двери и предлагают донести тяжелые сумки, не потому, что узнают в ней звезду, а потому что хотят помочь.

43-летняя актриса считает, что универсального способа завоевать ее расположение нет. "Я никому ничего не должна. Любовь — это любовь. И она проявляется у всех по-разному", — выразилась в интервью эффектная знаменитость. Екатерина Климова заявила, что влюбляется не так часто, чтобы рассуждать о рабочих способах стать ее избранником.

Напомним, бывший муж актрисы Гела Месхи оставил странное послание в свой день рождения. Мужчину преследовали грустные мысли о скоротечности жизни и цеплянии за прошлое. Экс-возлюбленному Екатерины Климовой пожелали поскорее наладить личную жизнь.

Источник — dni.ru
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