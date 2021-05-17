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«Копия папы»: в ребенке Порошина узнали известного отца

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Мария Порошина предпочитает публично не рассказывать о личной жизни и семье. Несмотря на достаточно большое число подписчиков в социальных сетях, а их у нее более 250 тысяч, звезда редко балует общественность фотографиями и делится мыслями.

Однако совсем недавно Мария Порошина всколыхнула аудиторию. Известная артистка выложила снимок повзрослевшей дочери Полины от Гоши Куценко.

Фолловеры моментально ответили бурной реакцией. Почти все комментаторы отмечали естественную красоту юной Полины и желали ей благополучия и успехов. Негативных споров под постов никто устраивать не стал, что очевидно, ведь Порошина отличается достаточно чистой репутацией.

«Вау, Полиночка прелестна», «Копия папы», «Просто бомба, сочетание вашей красота и Гоши – это просто огонь», – восторженно написали подписчики.

Напомним, что Порошина воспитывает пятерых детей: четырёх дочерей и одного сына. В личной жизни актрисе повезло не так сильно. После расставания с Гошей Куценко Порошина вышла замуж за Илью Древнова. Однако в 2018 году пара рассталась.

Источник — dni.ru
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