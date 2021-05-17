Дочь Началовой заменила маму на сцене

17.05.2021 | 06:54

Наследница усопшей Юлии Началовой покоряет новые вершины. Вера Алдонина собрала армию поклонников.

Неожиданная смерть певицы Юлии Началовой в марте 2019 года потрясла всю Россию. Яркая, добрая, талантливая артистка скончалась от заражения крови и сердечной недостаточности. Звезда оставила после себя маленькую дочь Веру Алдонину, которой сейчас уже 14 лет. Наследница Юлии Началовой пошла по стопам матери: она выступает на сцене, поет и занимается музыкой.

В "Инстаграм" был создан фанатский аккаунт о творчестве Веры Алдониной. Сейчас на него подписано почти 10 тысяч человек. Пользователи Сети с удовольствием следят за снимками и роликами с выступлений девочки, вспоминая, как раньше собирала залы Юлия Началова. Большое внимание уделяется внешности дочери покойной звезды, народ обсуждает и архивные кадры.

Пользователи Сети оставляют разные комментарии к постам о наследнице усопшей певицы. Одни хвалят ребенка за творческие номера, другие — выражают боль от утраты Юлии Началовой.

"Красавица! Мама сверху тебя видит и гордится тобой, любит, оберегает!", "Как жаль, что Юля не дожила, не увидела, как доченька расцветает!", "Мамины улыбка и глаза!", "Как похожи с мамой. Такая же нежная красавица", "Ты просто молодец. Вера, держись", "Какая умница! Вся в маму!" — выражаются сердобольные россияне.