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«Ради карьеры?» Лолита рассказала о домогательствах

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Российская певица Лолита Милявская в эфире программы «Ты не поверишь!» рассказала о пережитых сексуальных домогательствах. Выпуск передачи размещен на сайте телеканала НТВ.

По признанию исполнительницы, ее едва не изнасиловали, когда она была девушкой. «Села не в ту машину, оказался идиот, потом всю его кожу у меня из-под рук вынимали. Расцарапала все, что можно, кричала», — поделилась воспоминаниями Милявская.

При этом певица утверждает, что на работе к ней никто никогда не приставал, поскольку она никогда не искала себе покровителей. «Меня? Ради карьеры? С чего вдруг? Я всю жизнь делала все сама, у меня не было даже повода кому-то по делу подмигивать», — ответила Лолита на соответствующий вопрос.

Ранее певица Валерия оценила заявление актрисы Елены Прокловой о сексуальных домогательствах. По ее мнению, об этом нужно говорить, «когда это происходит, а не 50 лет спустя». При этом певица подчеркнула, что о таких проблемах необходимо говорить, однако свои слова следует подкреплять доказательствами, в то время как Проклова не предоставила улик против своих возможных насильников и даже не назвала их имена.

В апреле в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ 67-летняя Проклова заявила, что в 15-летнем возрасте ее домогался известный актер. Артистка не назвала его имени, однако отметила, что этот человек уже умер. В отдельных СМИ предположили, что речь шла об Олеге Табакове.

Источник — lenta.ru
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