Оставленная Данко особенная дочь доставлена в больницу в тяжелом состоянии

16.05.2021 | 17:43

Семилетняя наследница певца Данко попала в реанимацию. Первое время у маленькой Агаты подозревали пневмонию.

По словам экс-жены вокалиста, Наталии Устюменко, Агата оказалась в больнице из-за инфекции мочевыводящих путей. Малышка, страдающая ДЦП, подцепила заразу в центре, где проходила реабилитацию. Кроха была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии из-за интоксикации организма.

Устюменко отметила, что подобные проблемы со здоровьем возникают у ее ребенка не в первый раз. Бывшая избранница певца Данко винит во всем родителей других детей из реабилитационного центра.

Некоторые мамы и папы наплевательски относятся к правилам гигиены и не надевают малышам подгузники во время занятий в бассейне, а потом крох приходится лечить от кишечной палочки, например. Устюменко считает, что за подобную халатность надо как-то наказывать.

Напомним, у семилетней Агаты ДЦП и аутизм. Наталия Устюменко одна растит девочку. Певец Данко малышкой не интересуется, не помогает материально. Устюменко уже обратилась через соцсети к неравнодушным людям за помощью. Женщина попросила помолиться за здоровье Агаты.