«Настраивайтесь на отдых»: прояснилась ситуация с полетами в Турцию после 1 июня

16.05.2021 | 08:36

Власти России ограничили регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля до 1 июня 2021 года. Об этом 12 апреля сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Всем туроператорам было рекомендовано на это время приостановить продажу туров в страну.

Десятки тысяч людей оказались заложниками ситуации. Многие россияне воспользовались услугой раннего бронирования и приобрели туры в Турцию еще в январе-феврале 2021 года.

Закрытие любимого гражданами РФ туристического направления серьезно ударило не только по путешественникам, но и по всей туриндустрии.

Все с трепетом ждали решения властей, что будет с отдыхом в Турции после 1 июня. Откроется ли авиасообщение. В Госдуме призвали россиян не обнадеживаться.

«Ситуация связана с пандемией. Я думаю, что в разгар сезона [границы] вряд ли откроют, потому что это будет опасно из-за большого скопления людей. Россия приняла решение и приостановила авиасообщение, но другие страны — нет, и поэтому возникает повышенная опасность», — сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.

По словам парламентария, окончательное решение еще не принято, но лучше планировать отдых внутри страны. «Летом лучше, конечно, настраиваться на отдых внутри страны, и лучше в Краснодарском крае», — сказал Кривоносов.