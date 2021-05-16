Надежду Кадышеву отправляют на «Евровидение» вместо Manizha

16.05.2021 | 10:32

Павел Воля предложил альтернативу певице Маниже. Комик решил, что Надежда Кадышева на "Евровидении" выступит лучше.

Юморист Павел Воля выступил с шутливым монологом на шоу Comedy Club. Он был посвящен певице Маниже и ее выступлению от России на "Евровидении" в 2021 году. Комик проанализировал общественный негатив в адрес артистки и сделал вывод о том, что Манижу нужно заменить на более подходящую исполнительницу, которая представляет собой яркий пример русской женщины. По словам комедианта, Надежда Кадышева прекрасно подходит на эту позицию.

"Когда изба горит, такая вот баба вылетает. Именно такие женщины идут из магазина по вечерам с пакетами", — прокомментировал Надежду Кадышеву комик. Шоумен выразил убеждение в том, что солистка ансамбля "Золотое кольцо" во многом превосходит молодую певицу с таджикскими корнями.

Кроме того, юморист признался, что хит Манижи не произвел на него положительное впечатление. Как выразился Павел Воля, смысла в песне "Русская женщина" куда меньше, чем в композиции Бурановских бабушек, которые заняли второе место на "Евровидении" в 2012 году.

Юмористическое выступление Павла Воли получило общественный резонанс. Критика в отношении певицы Манижи продолжает набирать обороты. Пользователи Сети открыто выражают недовольство треком "Русская женщина" и тем, что он будет звучать на "Евровидении" в Роттердаме.