Сетевое издание|18+|Воскресенье|16 мая 2021|19:20
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+29oC
+30oC
Завтра | Облачно |

Полезное

Дочь Успенской стала преградой на пути ее развода

Печать

Вскрылись детали бракоразводного процесса Любови Успенской. На пути артистки возникли препятствия.

Звезда не скрывает, что супруг-американец отравляет ей жизнь, пытаясь отобрать элитную недвижимость. Уже много месяцев Любовь Успенская твердит о разводе, жалея, что выходила замуж без брачного договора. Однако о том, насколько удачно идут суды, певица отвечает сухо и уклончиво.

Ситуацию прояснила адвокат знаменитости, уточнив, что развод до сих пор не состоялся. "То, что на поверхности, — это Татьяна (дочь артистки, — Прим. ред.), которую бы травмировала эта ситуация", — выразилась женщина.

По словам юриста, Татьяна может отреагировать на развод родителей максимально нежелательно, поэтому певица не торопится ставить точку в этой истории. Выходит, что из-за 31-летней наследницы Любовь Успенская вынуждена оставаться в токсичных отношениях с мужем-абьюзером.

Напомним, в прошлом году о нестабильном психическом состоянии наследницы Любови Успенской говорила вся страна. Девушку принудительно держали в клинике, рассчитывая помочь ей справиться с наркотической зависимостью. Татьяна Плаксина делала вызывающие заявления, порочащие честь и достоинство звездной матери, считала ее своим врагом. Этой весной Любовь Успенская объявила, что дочь избавилась от тяги к запрещенным веществам и идет на поправку.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте