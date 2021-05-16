Дочь Успенской стала преградой на пути ее развода

16.05.2021 | 18:14

Вскрылись детали бракоразводного процесса Любови Успенской. На пути артистки возникли препятствия.

Звезда не скрывает, что супруг-американец отравляет ей жизнь, пытаясь отобрать элитную недвижимость. Уже много месяцев Любовь Успенская твердит о разводе, жалея, что выходила замуж без брачного договора. Однако о том, насколько удачно идут суды, певица отвечает сухо и уклончиво.

Ситуацию прояснила адвокат знаменитости, уточнив, что развод до сих пор не состоялся. "То, что на поверхности, — это Татьяна (дочь артистки, — Прим. ред.), которую бы травмировала эта ситуация", — выразилась женщина.

По словам юриста, Татьяна может отреагировать на развод родителей максимально нежелательно, поэтому певица не торопится ставить точку в этой истории. Выходит, что из-за 31-летней наследницы Любовь Успенская вынуждена оставаться в токсичных отношениях с мужем-абьюзером.

Напомним, в прошлом году о нестабильном психическом состоянии наследницы Любови Успенской говорила вся страна. Девушку принудительно держали в клинике, рассчитывая помочь ей справиться с наркотической зависимостью. Татьяна Плаксина делала вызывающие заявления, порочащие честь и достоинство звездной матери, считала ее своим врагом. Этой весной Любовь Успенская объявила, что дочь избавилась от тяги к запрещенным веществам и идет на поправку.