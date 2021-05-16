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Без прикрас: пожилой возраст Валерии оценили по ее снимку без макияжа

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Певица Валерия является одной из самых популярных артисток в современном шоу-бизнесе. Поэтому поклонники и интернет-пользователи активно обсуждают все, что с ней связано.

Многим на протяжении последних лет не дает покоя внешность певицы. Недавно в Сети появились слухи, что Валерия использует парик, якобы именно поэтому ее прическа не меняется. На защиту супруги встал ее муж - известный продюсер Иосиф Пригожин.

Он заявил, что Мирей Матье тоже носит одну и ту же прическу, это называется стиль и индивидуальность.

Сама певица старается быть максимально откровенной со своими поклонниками. Например, в прошлом году Валерия хвасталась прекрасной внешностью. На своей странице в Инстаграм она выложила снимок до того, как над ним поработали специалисты по ретуши.

"Делаю это еще до того, как получу обработанные кадры. Это фото совершенно "сырое", без малейшей ретуши", – пояснила знаменитость.

Правда тогда некоторые интернет-пользователи не поверили артистке. Валерии идет шестой десяток, писали они. Ну не может человек в 53 года выглядеть на 30-ть. Как выяснилось, в их словах была доля правды.

Телеграм-канал "Светские хроники" разместил снимок Валерии, на котором певица действительно предстала без ретуши. На нем артистка выглядит на свой возраст.

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