«Я этого не прощу»: Киркоров был вне себя из-за Лорак

15.05.2021 | 07:53

Шоу "Маска" не давало спать спокойно ни зрителям, ни членам жюри. Однако некоторые были особенно озадачены.

Журналисты обсудили все тайны программы с генеральным продюсером и партнером компании "ВайТ Медиа" Юлией Сумачевой. Она, как никто другой, знает "кухню" изнутри и была в центре событий весь сезон.

Генеральный продюсер рассказала, что интерес к шоу "Маска" рос постоянно и уже достиг невероятных масштабов. Каждую неделю внимание зрителей было приковано к одному участнику, который проявлял себя ярче других. У всех были фавориты, а догадки сыпались на нее постоянно. Тяжелее всего ей было справляться со знакомыми.

Многие подруги Юлии Сумачевой были влюблены в Зайца, хотя и не понимали, что под маской скрывается харизматичный Тимур Батрутдинов. Ей приходилось постоянно сдерживаться и ничего не говорить, так как вопросы задавали все.

Не давали покоя персонажи и Валерии. Артистка часто подходила к продюсеру и говорила, что точно знает, кто скрывается под маской, ожидая подтверждения своих слов. Сильнее всех переживал Филипп Киркоров. Исполнитель так нервничал, что на каждом мероприятии следил за коллегами и пытался вычислить кого-то из участников по походке и жестам. Больше всех его занимал вопрос, скрывается ли под одним из костюмов Ани Лорак. Однажды он и вовсе сделал громкое заявление о том, что случится, если он все-таки обнаружит ее. "Я этого не прощу!" – воскликнул вдруг поп-король.