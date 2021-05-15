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В ПФР заявили о повышенной выплате для пенсионеров

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В Пенсионном фонде РФ раскрыли информацию о дополнительной выплате части российских пенсионеров.

На прибавку к пенсии могут рассчитывать неработающие жители сел. Им положена повышенная выплата к страховой пенсии по инвалидности или старости, указывает URA.RU.

Впервые деньги начали давать в 2019 году. С тех пор порядок не изменился. Пенсионеры могут рассчитывать на надбавку в 25% от фиксированной выплаты. В 2021 году ее размер составляет 1511 рублей.

«Человек должен не менее 30 лет проработать в сельском хозяйстве, проживать на селе и не работать. Размер доплаты к страховой пенсии по старости составляет 1511 рублей», — указано на официальном сайте Пенсионного фонда РФ.

В ПФР отметили, что при подсчете стажа учитывают работу в колхозах, совхозах, сельскохозяйственных предприятиях и «организациях при условии занятости в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве». Любая работа в области сельского хозяйства, которая выполнялась до 1992 года, также считается сельским стажем.

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