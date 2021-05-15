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Похвастававшаяся животом Утяшева приняла поздравления

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Супруга Павла Воли трогательно поздравила наследника с днем рождения. Ляйсан Утяшева показала уникальные архивные кадры.

Гимнастка Ляйсан Утяшева — счастливая обладательница двоих детей: дочери Софии и сына Роберта. 14 мая наследнику звездной матери исполнилось восемь лет. В честь торжества российская спортсменка смонтировала ролик из редких семейных кадров и разместила его в инстаграм-аккаунте. Жена Павла Воли использовала не только снимки маленького Роберта, но и свои фото, сделанные во время беременности.

Ляйсан Утяшева показала поклонникам, как выглядела во время ожидания первого ребенка. Один из кадров был сделан в формате профессиональной съемки: импозантная знаменитость предстала перед камерой в модном пиджаке, надетом на голое тело. Другой снимок создавался в домашней обстановке, на нем огромный живот спортсменки обтянула тонкая белая майка.

В публикации звездная мать обратилась к сыну ласковыми словами "мой мальчик". Отличился и отец: Павел Воля сочинил для Роберта стихотворение, которое Ляйсан Утяшева опубликовала вместе с креативным видео.

Пользователи Сети остались глубоко впечатлены торжественным постом. Они поздравили маленького Роберта и его популярных родителей. "Душевно! С днем рождения вашего наследника!", "Это супер! Всем такого счастья!" — написали россияне к ролику Ляйсан Утяшевой.

Источник — dni.ru
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