Маткапитал для отцов: что известно на данную минуту

15.05.2021 | 09:16

Поддержка государства в последние полтора года серьезно улучшила материальное положение части россиян. Президент и правительство в сложные месяцы пандемии оказали помощь семьям с детьми, в стране регулярно индексируются пенсии, пособия, выплаты, в том числе и материнский капитал.

С 2021 года его размер увеличился, и составил на первого ребенка 483 881 рубль, а у тех, у кого с 1 января 2020 года родился или только родится в этом году второй ребенок, материнский капитал составит 639 431 рубль.

Теперь в России могут начать выплачивать маткапитал и мужчинам, которые воспитывают детей рожденных суррогатной матерью. Соответствующее дело 20 мая рассмотрит Конституционный суд.

Как сообщает URA.RU, в производстве суда находится дело жителя Тверской области. В 2019 году мужчину признали отцом двух девочек, рожденных суррогатной матерью. После рождения детей заявитель вступил в брак, а его супруга удочерила младенцев. Однако в управлении Пенсионного Фонда Тверской области и отцу, и приемной матери отказали в получении материнского капитала. Объяснили это тем, что они не относятся к категориям граждан, у которых есть право на дополнительные государственные меры поддержки семей.

«В запросе [заявителя] подчеркивается, что по смыслу оспариваемой нормы, мужчины, воспитывающие детей, рожденных суррогатной матерью, лишаются права на получение соответствующих мер господдержки. Между тем, согласно оспариваемым нормам, мужчины, являющиеся единственными усыновителями детей имеют право на получение материнского капитала», — передает РАПСИ со ссылкой на материалы дела. Мужчина уверен, что такие условия ставят отцов детей от суррогатной матери в неравное положение.