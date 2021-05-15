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Из-за танцев Джигурды встало движение и была вызвана полиция

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В Сети всплыла история, как Никита Джигурда вместе с группой "Мираж" наделали шума в Париже.

Музыканты устроили вечер веселья и куража. Их эпатажное поведение чуть не закончилось задержанием стражами порядка. Сперва Никита Джигурда, Екатерина Болдышева и Алексей Горбашов решили отведать игристого и покататься на лимузине по узким французским улицам.

В результате знаменитости спровоцировали внушительную пробку на дороге. Потом троица напугала случайных прохожих, ставших очевидцами зажигательных танцев и песен Никиты Джигурды.

Все происходящее было снято на камеру и вошло в новый клип "Миража" на композицию "Не поможет эта ночь". На эпатажные выходки на парижских улицах команду вдохновил продюсер "Миража" Андрей Литягин.

В свою очередь лидер группы Алексей Горбашов признался, что с Никитой Джигурдой они давние друзья. Когда-то актер создавал свои песни на студии товарища. По его словам, идея клипа пришла к ним на совместных посиделках.

Напомним, 27 марта Никита Джигурда отпраздновал 60-летие. День рождения российский актер отмечал в узком кругу. Среди приглашенных были самые близкие. В частности, его возлюбленная Марина Анисина, которая во время пандемии коронавируса жила во Франции.

Источник — dni.ru
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