«Дни сочтены»: Ургант рассказал о судьбе своего шоу

15.05.2021 | 08:36

Иван Ургант прокомментировал требование Владимира Жириновского убрать с экранов вечернюю программу Первого канала.

Шоумен не остался в долгу и едко вышутил политика. В эфире передачи "Вечерний Ургант" он с иронией заявил, что публика даже не подозревает о том, что это последний выпуск программы.

По его словам, дни шоу оказались сочтены. Иван Ургант добавил, что закрытие происходит не по их воле, а по просьбе лидера партии ЛДПР. Он сообщил, что Владимир Жириновский слов на ветер не бросает и не несет околесицу ради привлечения к себе внимания. Шутка шоумена была встречена залом дружным смехом.

Кроме того, телеведущий отреагировал и на слова чиновника о том, что у него "слабый юмор". Жириновского он назвал главой комитета по юмору и слабости, где политик является единственным членом.

Напомним, Владимир Жириновский призвал закрыть шоу "Вечерний Ургант" после шутки над ним в эфире Первого канала. Ведущие программы сравнили его отношения с Геннадием Зюгановым с семейной парой.