Сетевое издание|18+|Суббота|15 мая 2021|09:40
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |

Полезное

«Дни сочтены»: Ургант рассказал о судьбе своего шоу

Печать

Иван Ургант прокомментировал требование Владимира Жириновского убрать с экранов вечернюю программу Первого канала.

Шоумен не остался в долгу и едко вышутил политика. В эфире передачи "Вечерний Ургант" он с иронией заявил, что публика даже не подозревает о том, что это последний выпуск программы.

По его словам, дни шоу оказались сочтены. Иван Ургант добавил, что закрытие происходит не по их воле, а по просьбе лидера партии ЛДПР. Он сообщил, что Владимир Жириновский слов на ветер не бросает и не несет околесицу ради привлечения к себе внимания. Шутка шоумена была встречена залом дружным смехом.

Кроме того, телеведущий отреагировал и на слова чиновника о том, что у него "слабый юмор". Жириновского он назвал главой комитета по юмору и слабости, где политик является единственным членом.

Напомним, Владимир Жириновский призвал закрыть шоу "Вечерний Ургант" после шутки над ним в эфире Первого канала. Ведущие программы сравнили его отношения с Геннадием Зюгановым с семейной парой.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте