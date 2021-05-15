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Аршавин заявил об отсутсвии хорошего мужчины рядом с Барановской

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Телеведущая дала жесткий отпор хвастливому экс-супругу. Юлия Барановская выставила Андрея Аршавина болтуном.

Недавно Андрей Аршавин сделал провокационное заявление о личной жизни Юлии Барановской. Мужчина горделиво высказал мнение о том, что звездная дива до сих пор одна, так как после него трудно найти кого-то лучше.

Фанаты телеведущей остались в шоке от ироничного поведения футболиста и захотели поставить его на место. Для этого они обратились к Юлии Барановской в персональные сообщения "Инстаграм" и выяснили, как светская львица реагирует на слова спортсмена.

"А откуда он знает что-либо про мою личную жизнь? Следит за мной или спит под моей кроватью? Подглядывает в окна?" — шутливо выразилась знаменитость про Андрея Аршавина, добавив к тексту много смайликов. В инстаграм-истории теледива дала понять, что не злится на футболиста, так как его выражения не имеют оснований и спровоцированы повышенным интересом к ее персоне. Звезда полагает, что ее бывшему мужу просто хочется верить в то, что у нее никого нет.

Напомним, Андрею Аршавину удалось найти общий язык с Юлией Барановской на дне рождении дочери Яны. Мужчина был приглашен на торжество, а в ходе мероприятия даже принял бывшую жену в объятия. Рядом с общими детьми экс-супруги стараются лояльно относиться друг к другу и поддерживать дружеское общение. Сейчас футболист особенно скучает по дочери Есении от другой бывшей избранницы — тяжелобольной Алисы Казьминой.

Источник — dni.ru
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