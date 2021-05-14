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Телеведущего Владимира Молчанова госпитализировали

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В пятницу появилась информация о том, что известного телеведущего Владимира Молчанова госпитализировали.

По слухам, врачи диагностировали старожилу российского телевещания серьезное заболевание. В ряде СМИ сообщили о том, что ведущего ждет операция.

Через некоторое время Владимир Молчанов вышел на связь, подтвердив, что действительно находится в больнице, однако опасаться за его здоровье не стоит. Журналист прибыл в медучреждение для прохождение плановой реабилитации после перенесенного ковида. "Гуляю по этажам и занимаюсь зарядкой", – заявил репортер.

Осенью прошлого года автор программы "До и после полуночи" отметил юбилей. По случаю важной даты Арина Шарапова рассказала, что в свое время ей довелось даже пофлиртовать с известным журналистом. Впрочем, она быстро поняла, что Владимир Молчанов верен лишь своей жене Консуэле Сегура.

Ведущая неоднократно спрашивала у супруги телеведущего, как ей удается справляться с ревностью? Ведь вокруг репортера всегда было огромное количество женщин, готовых на многое. Однако, несмотря ни на что, Владимир Молчанов никогда не давал повода усомниться в своей преданности любимой.

Напомним, журналист получил широкую известность после выхода на экраны программы "До и после полуночи", которая была в сетке вещания с 1987 по 1991 год. После ухода с Центрального телевидения Владимир Молчанов стал все реже появляться на публике, а после начала пандемии и вовсе уехал в деревню.

Источник — dni.ru
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