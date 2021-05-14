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«Он страшен»: раскрепощенная Ковальчук раскрыла интимную сторону жизни с Чумаковым

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Юлия Ковальчук – примерная жена и мать. Но певица уверена, что не всегда и не везде нужно быть скромной.

Экс-солистка группы "Блестящие" уже более десяти лет состоит в браке с музыкантом Алексеем Чумаковым. Пара представляет собой пример идеальной семьи и никогда не фигурирует в различных скандалах, свойственных шоу-бизнесу. Юлия Ковальчук всегда ведет себя как скромная женщина и примерная жена, но оказалось, что певица может быть и совсем другой.

Исполнительница стала героиней ютуб-шоу "Откройте, Давид!". В ходе беседы речь зашла о скромности Юлии. Певица заявила, что в постели с мужем скромность ни к чему. Она умеет быть скромной, но там, где это не надо, может быть и более раскрепощенной.

Звездных супругов связывают нежные отношения. Они стараются как можно больше времени проводить вместе и ничего не скрывают друг от друга. При этом Ковальчук рассказала, что ее муж страшен в гневе, поэтому она не советует его злить.

Несколько лет назад Юлия и Алексей стали родителями дочери. Девочку назвали Амелией. Родители много времени посвящают малышке и не привлекают ее к публичной жизни. Пара скрывает лицо наследницы и отказывается от контрактов с детскими брендами, которые не раз предлагали Амелии поучаствовать в рекламных акциях за хорошие деньги.

На прошедших праздниках Юлия Ковальчук показала поклонникам, как выглядит ее счастье – женщина разместила трогательное фото с мужем и собрала множество комплиментов поклонников.

Источник — dni.ru
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